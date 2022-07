Mundo Deportivo: "Il Manchester United può cacciare Ronaldo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Cristiano Ronaldo è ormai un caso. Dopo le polemiche dovute alla sua assenza al raduno del Manchester United (ufficialmente per "motivi familiari"), il campione portoghese sembrerebbe sempre più lontano dai Red Devils. Secondo "Mundo Deportivo" il fuoriclasse portoghese è pronto a dire addio a Old Trafford e alla Premier League, nonostante un contratto la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2023. Un congedo dai Red Devils che sembrerebbe essere sempre più vicino e dagli scenari molteplici secondo la stampa spagnola che sottolinea quanto sia più logico, per entrambe le parti, raggiungere entro la scadenza stessa per non incorrere in problemi burocratici non di poco conto. Il "Mundo Deportivo" cita a questo proposito l'articolo 17 dello Statuto e trasferimento dei calciatori, il quale "consente a un giocatore o alla società di risolvere il contratto senza giusta causa. In ogni caso, la parte che risolve il contratto è obbligata al risarcimento" che "sarà calcolato tenendo conto della legislazione nazionale, delle caratteristiche dello sport e di altri criteri oggettivi. Tali criteri devono comprendere, in particolare, il compenso e le altre prestazioni spettanti al calciatore in forza del contratto in essere o del nuovo contratto, il tempo contrattuale residuo, fino ad un massimo di cinque anni, le quote e le spese pagate dalla società precedente (ammortizzate nel corso della durata del contratto), nonché la questione se la risoluzione del contratto avvenga in un periodo protetto”. Ronaldo, scrive "Mundo Deportivo", percepisce 23 milioni di euro netti a stagione e, considerando il regolamento sopracitato, potrebbero verificarsi due scenari distinti: nel caso in cui il calciatore non firmi un nuovo contratto dopo la risoluzione del precedente, in linea di massima, "il compenso sarà equivalente al residuo valore del contratto che è stato risolto anticipatamente" ma se il giocatore dovesse firmare un nuovo contratto prima della decisione definitiva di risolvere quello precedente "il valore del nuovo contratto nel periodo corrispondente al tempo residuo del contratto rescisso anticipatamente sarà detratto dal valore residuo del contratto rescisso anticipatamente".