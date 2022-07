As: "Belotti da Gattuso al Valencia con un effetto domino"

TORINO - De Ketelaere al Milan può portare con un effetto domino Belotti al Valencia di Gattuso, coinvolgendo nel valzer anche l'attaccante Maxi Gomez, allenato ora da Rino. Ogni tassello può muovere l'altro, dando vita così a una serie di incroci di mercato che potrebbe fare felice tutti. È quanto crede il quotidiano spagnolo "As" che riporta l'interesse del Valencia per il "Gallo" (svincolato), in cerca di una nuova avventura dopo gli anni da capitano e bomber al Torino. L'operazione però sarebbe possibile solo in caso di uscita di Maxi Gomez, che libererebbe il posto proprio a Belotti.