Fantacalcio, da Thauvin a Krollis: chi sono i nuovi colpi della Serie A

Mentre in altri lidi si muovono decine di milioni senza badare a spese, il mercato della Serie A viaggia su altri binari, tra necessità di ingegnarsi alla ricerca di volti meno noti che possano sorprendere e occasioni da sfruttare fuori dai confini nazionali. Sono tante le squadre che sono andate alla ricerca di soluzioni creative, per il presente e per il futuro. Non solo i piccoli club, ma anche quelli di alta classifica. Il Milan, ad esempio, ha aggiunto il portiere colombiano Devis Vasquez, ancora in attesa dei primi minuti. E anche la Lazio ha pescato dal Sud America: il classe 2003 Diego Gonzalez, esterno offensivo, ha stregato gli osservatori al Sudamericano Under-20 che si sta giocando in Colombia. Strappato ai messicani del Celaya, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato e quando sbarcherà a Roma, terminato l’impegno con la sua nazionale, potrebbe già aggregarsi alla prima squadra di Maurizio Sarri. La sua carriera si è sviluppata tra Panama, Perù e appunto Messico, ma in quest’ultimo paese soltanto a livello di seconda serie. Un colpo a sorpresa, un’operazione rimasta lontana dai riflettori, ma le sue ottime prestazioni lasciano ben sperare anche per le sue prospettive biancocelesti.