L’altra Roma-Juve: da Smalling a Holm, incroci di mercato

Tanti affari in passato, nuovi obiettivi in comune: l’inglese piace ai bianconeri, ma Tiago Pinto spera ancora nel rinnovo. Anche Cuadrado è in scadenza e potrebbe compiere il percorso inverso

Stefano Lanzo 04 . 03 . 2023 09:02 1 min CalciomercatoRomaJuventus

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi