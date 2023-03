Juventus, voglia matta di Pogba contro la Roma

TORINO – Le possibilità che i tifosi della Juventus possano vedere in azione Paul Pogba contro la Roma sono in aumento. Il francese ha svolto interamente l’allenamento in gruppo alla Continassa e sembra andare verso la convocazione, la seconda di fila dopo quella con il Torino: nel derby ha disputato alcuni minuti di qualità e ora cerca di dare continuità. Ma attenzione: Max Allegri deve gestirlo e, come capitato anche con Chiesa, serve prudenza per un calciatore reduce da un lungo periodo di inattività dopo un grave infortunio. Perciò se Pogba non avrà dolori nella prova generale prima della partenza per la Capitale, sarà convocato, però con la massima prudenza da parte dello staff medico.