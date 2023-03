Retegui, il retroscena del... ministro: “Cinque offerte in una settimana!”

Era fin troppo facile preventivarlo. Del resto quando hai 23 anni, sei capocannoniere in carica nel campionato del paese che ha vinto l’ultima Coppa del Mondo e, come se non bastasse, hai appena sfoggiato un debutto con i fiocchi, una prima con grido del gol incorporato con la tua nuova nazionale, è più che scontato, oltremodo ovvio insomma, che tu finisca sotto i riflettori, che il tuo nome venga appuntato sui taccuini degli operatori di mercato dei principali top club europei. Nulla di cui stupirsi, dunque, se Mateo Retegui, El Chapita de San Fernando, El Tábano del Tigre, il nuovo centravanti dell’Azzurra, sia sotto i riflettori del calcio europeo. La conferma è arrivata, qualche ora fa, per bocca di Sergio Massa, ministro dell’Economia della Republica Argentina: il politico e avvocato di origini italiane s’è sbilanciato sul futuro dell’attaccante in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Massa ha assicurato che, immediatamente dopo che la notizia della convocazione di Retegui nella Nazionale italiana, notizia anticipata da Tuttosport in esclusiva europea, sono arrivate diverse offerte dall’Europa. Il Tigre ha l’opzione per acquisire il 50% del cartellino del centravanti di Mancini se sborsa 2.4 milioni di dollari entro il 30 giugno: tutto indica che avrebbero già chiuso l’accordo con il club Xeneize per acquisire la metà del cartellino e per vendere poi il giocatore di comune accordo con la società di San Fernando, dove Retegui sta giocando da ormai due stagioni.