Grimaldo-Bayer Leverkusen, c'è l'accordo: l'annuncio del club

Grimaldo, niente Juve: lo spagnolo andrà Bundesliga

Proprio il quotidiano portogese ha aperto la settimana con l'addio al termine dell'annata di Grimaldo. Per lo spagnolo la prossima esperienza sarà in Bundesliga, con il Bayer Leverkusen che si sarebbe già portato avanti tra visite e contratto. Il terzino si libererà a parametro zero e sarà un rinforzo importante per la squadra allenata da Xabi Alonso, impegnata questa settimana nel ritorno di Europa League contro la Roma. Dal Portogallo emergono anche i primi dettagli per quanto riguarda la durata del contratto che andrebbe fino al 2027. Le ultime partite co Benfica e poi l'addio: niente Juve o Serie A per Grimaldo, perché il suo futuro è in Germania. Lo conferma anche il Bayer Leverkusen che con un Tweet ha presentato il nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Nel video c'è proprio il terzino spagnolo: "Sono Alejandro Grimaldo e sono qui".