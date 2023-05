Psg, riparte il fantacalcio: Ugarte a 60 milioni dallo Sporting

LISBONA (Portogallo) - 222 milioni per Neymar, 180 per Mbappé, 68 per Hakimi, 64,5 per Cavani, 63 per Di Maria e... 60 per Ugarte. Il centrocampista uruguayano dello Sporting Lisbona, che secondo il quotidiano portoghese Record - indiscrezioni confermate da L'Equipe - avrebbe già incontrato l'uomo mercato del Psg Luis Campos, diventerebbe di fatto il sesto calciatore più pagato della storia del club francese. La proprietà qatariota, insediatasi all'ombra della Tour Eiffel nel 2011, nonostante abbia fatto in questi anni incetta di titoli nazionali, seppur spesso tra mille difficoltà, come in questa stagione, è ancora alla ricerca del primo titolo continentale. Eppure, Al Khelaifi ha spesso dato l'idea di gestire una squadra al Fantacalcio piuttosto che un club di fama mondiale, con spese folli, non solo per i cartellini, ma soprattutto con ingaggi fuori portata: basti pensare a Messi, strappato al Barcellona, ma anche al caso Donnarumma, all'epoca dei fatti in scadenza con il Milan ed inseguito dalla Juve, o al più recente esempio di Skriniar, ormai giunto al capolinea della sua avventura all'Inter.