“Le dieci operazioni di mercato che potrebbero superare i 100 milioni”

Sarà un'estate bollente, e non solo per le temperature attese: l'acquisto di Bellingham da parte del Real Madrid per il "modico" prezzo di 103 milioni di euro, che può salire fino a 130, secondo El Mundo Deportivo sarà soltanto il primo di tanti botti previsti per la prossima, imminente sessione di calciomercato. Scopriamo le dieci trattative che potrebbero toccare le tre cifre.