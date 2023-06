“Zidane, altro no al Psg”. Come cambia il mercato allenatori?

Il futuro di Zinedine Zidane resta ancora da decifrare. Le ultime indiscrezioni arrivano da Le Parisien , che spiega come l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe stato richiamato nelle scorse settimane dal Psg per subentrare a Galtier , ormai vicino all'addio. Zizou mercoledì scorso era presente ad un evento dell'associazione ELA, di cui è ambasciatore, e quando gli sono state chieste notizie sulla sua prossima panchina avrebbe dichiarato: "Io, per il momento, non ho niente in programma". Non si tratterebbe comunque del primo tentativo da parte dei francesi, che nell'autunno del 2021 avrebbero già ricevuto un rifiuto in quanto Zidane avrebbe sperato di subentrare a Deschamps alla guida della Francia .

"Psg, idea Nagelsmann. Occhio a Luis Enrique e Xabi Alonso"

Una volta incassato il secondo 'no' del francese, Al Khelaifi si sarebbe messo in contatto con Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco esonerato a stagione in corso. Infatti, sempre secondo Le Parisien, martedì a Parigi ci sarebbe stato un incontro tra Luis Campos e il tecnico tedesco per discutere di una futura collaborazione. Restano sullo sfondo i nomi di Luis Enrique (che secondo De Laurentiis vorrebbe andare in Premier) e di Xabi Alonso, che sarebbero comunque nomi graditi per il Psg. Nessun cambio di rotta in programma alla Juventus: Allegri proseguirà sulla panchina bianconera dopo essere stato blindato da Scanavino.