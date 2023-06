Dzeko dall'Inter al Fenerbahce a parametro zero: l'annuncio ufficiale

ISTANBUL (Turchia) - Edin Dzeko , dopo due stagioni, saluta l'Inter per approdare in Turchia . L'attaccante bosniaco, il cui contratto con il club nerazzurro sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, nella prossima stagione indosserà la maglia del Fenerbahce . Ad annunciarlo è lo stesso club turco con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento".

Dzeko lascia l'Inter: il video del Fenerbahce

"Dzeko in town": è questa la didascalia scelta dal Fenerbahce per annunciare, su Twitter, l'arrivo ad Istanbul dell'ex attaccante di Manchester City, Roma ed Inter. Nel filmato pubblicato vengono ripercorse le tappe più importanti della sua carriera, a partire da Sarajevo, la città natale. Il suo arrivo, invece, è rappresentato da un grande paio d'ali che sorvola la metropoli. Al termine del video si vede il calciatore sorseggiare il tipico caffè turco, per poi presentarsi ai suoi nuovi tifosi ("Ciao Fenerbahce, sono davvero felice di essere qui, sto cercando di incontrarvi tutti"), canticchiando infine un brano di Hande Yener, pop star locale.

Dzeko, il saluto all'Inter

"Ciao pazza Inter, sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione. Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe. È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter. Edin", è invece il saluto di Edin Dzeko all'Inter sul proprio account Instagram, accanto ad un video che ne ripercorre i momenti salienti e chiuso con quattro emoticon di una coppa, cioè gli altrettanti trofei conquistati in maglia nerazzurra dal bomber bosniaco.