Ultime dal calciomercato: trattative live di oggi in diretta

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si apra ufficialmente a luglio, sono già tante le voci di mercato in Italia e all'estero. Dirigenti, procuratori e club sono già a lavoro per accontentare le richieste dei propri mister o degli assistiti. Operazione in entrata, altre in uscita, il calciomercato non dorme mai. Nelle scorse ore è arrivata ad esempio l'ufficialità del passaggio di Milik dal Marsiglia alla Juventus a titolo definitivo per 6,3 milioni di euro, ma è tante le voci e le trattative in corso. Segui in diretta sul nostro sito tutte le notizie di oggi.