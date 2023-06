Ultime dal calciomercato: trattative live di oggi in diretta

Aggiorna

Dopo la chiusura della stagione sportiva, è già tempo di calciomercato. La sessione estiva in Italia inizia ufficialmente da luglio ma diverse squadre hanno già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. Sono già diverse infatti le trattative che sembrano già concluse, come l'acquisto a titolo definitivo di Milik da parte della Juventus. Sono tantissimi invece i rumors di altri affari, italiani ed esteri, del calciomercato estivo. Segui in diretta sul nostro sito tutte le notizie di oggi.

17:33 Ternana, esonerato Lucarelli: ufficiale Andreazzoli "La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. A tutti il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente si annuncia il ritorno sulla panchina rossoverde dell'allenatore Aurelio Andreazzoli e del suo staff. Al mister ed ai suoi collaboratori l'augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica". Con questa nota ufficiale il club umbro annuncia l'avvicendamento sulla propria panchina. 17:14 Torino, Juric vuole Pereyra Il Tucu sarà svincolato dal 30 giugno, ma continua anche a trattare Miranchuk con l'Atalanta e Praet con il Leicester. 17:12 Di Maria: dopo la Juve, un passo... indietro L'argentino, a meno che non cambi idea, è più che orientato a tornare al Benfica. Tredici anni dopo, a Lisbona è tutto pronto. 16:55 Tahirovic dalla Roma all'Ajax: il comunicato "L'AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l'Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic. Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese ha debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino. Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia", recita la nota del club giallorosso. 16:41 Son respinge l'Arabia: "Voglio restare al Tottenham" "Ho ancora molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi interessano ora, quello che importa è l'orgoglio di giocare a calcio e di farlo nel mio campionato preferito. Voglio giocare ancora per il Tottenham", le parole di Son dal ritiro con la nazionale della Corea del Sud. 16:38 Dalla Spagna: "Barcellona, ottimismo per Gundogan" Ilkay Gundogan sarebbe vicinissimo al Barcellona. Lo riporta "As", che cita un collaboratore di Xavi a detta del quale l'operazione sarebbe ben incamminata. Il 32enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto, il Manchester City gli avrebbe sottoposto un'offerta di rinnovo raddoppiando l'ingaggio ma alla fine il pressing di Xavi avrebbe dato i suoi frutti. Gundogan dovrebbe firmare un triennale con i blaugrana con una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. 16:08 Da Weah a Thuram, la Juve riparla francese Il club bianconero vanta una lunga tradizione di transalpini capaci di lasciare il segno e scrivere pagine indelebili di storia. Ora Manna sta setacciando proprio quel mercato. 15:50 Milik-Juve: i dettagli L'attaccante, gol e assist nell'ultima con la sua Polonia, sarà definitivamente bianconero: i particolari della trattativa con il Marsiglia. 15:46 Tonali al Newcastle, Cardinale e il mercato: tifosi Milan furiosi Dopo l'addio di Maldini all'orizzonte la paura di una cessione di un pilastro: tempi duri per i rossoneri anche sul web.

15:37 Juve, Causio su Chiesa, Vlahovic e Allegri L'ex leggenda bianconera 'consiglia' i dirigenti del club e difende il tecnico: tutte le dichiarazioni. 15:27 Barcellona, Lewandowski: "Il mio ritiro si avvicina" "Il momento del mio ritiro si avvicina ed è del tutto possibile che io concluda la mia carriera a Barcellona. Io e la mia famiglia ci sentiamo davvero a nostro agio nel viverci, solo dopo la scadenza del mio contratto continuerò a chiedermi se voglio giocare, voglio rispettare i termini dell'accordo a Barcellona", le parole di Robert Lewandowski a Canal Plus. 15:17 N'Dicka alla Roma: il comunicato ufficiale "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan N'Dicka. Il difensore – classe 1999 – ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Francese - Evan è nato a Parigi - di padre camerunense e madre ivoriana, N'Dicka è cresciuto calcisticamente nell'Auxerre, per poi approdare nel 2018 all'Eintracht Francoforte, con cui un anno fa ha vinto l'Europa League. In Bundesliga ha totalizzato 134 presenze, con 10 gol. Dopo avere militato in tutte le nazionali giovanili francesi, Evan ha recentemente scelto di sposare la divisa della Costa d'Avorio. N'Dicka ha scelto la maglia numero 5. Benvenuto Evan!". Con questa nota diramata sul proprio sito ufficiale il club giallorosso annuncia l'acquisto del 24enne difensore a parametro zero dall'Eintracht.

14:57 Reggina, si dimettono Cardona e CdA. Saladini apre alla cessione Terremoto in casa Reggina: via il presidente Marcello Cardona e il CdA e club in vendita. Il patron Felice Saladini annuncia in una nota di essere "disponibile ad avviare colloqui con chi manifesta interesse verso la società, con lo scopo di proseguire il percorso di successo che abbiamo iniziato e far crescere ulteriormente i nostri territori e la nostra amata Reggina. In questo contesto il presidente e il Cda hanno presentato le dimissioni al fine di lasciare nella libertà di chi parteciperà al progetto la possibilità di definire gli organismi di amministrazione e di gestione. Tutto il Consiglio ha gestito questa fase con rigore e grande senso di responsabilità, sapendo superare anche i momenti più complicati di questo anno. Sarà mia cura dare tempestiva informazione dell'evolversi dei colloqui per la vendita del club". Cardona, dal canto suo, conferma che "ieri sera ho incontrato a Milano la proprietà della società e mi ha riferito di aver adempiuto alle operazioni di iscrizione alla stagione sportiva 2023/2024, concludendo un importante periodo per la Reggina, cominciato lo scorso giugno. Nel contempo la proprietà mi ha informato dell'intenzione di cedere il club e pertanto ho ritenuto, fisiologicamente, concluso il mio impegno e rassegnato, al consiglio di amministrazione, le dimissioni dal prestigioso incarico". 14:53 Dall'Inghilterra: "Chelsea cede Havertz all'Arsenal, no per Mount allo United" Continua la rivoluzione in casa Chelsea, dopo le cessioni di N'Golo Kante all'Al-Ittihad e di Mateo Kovacic al Manchester City, anche Kai Harvertz lascia Stamford Bridge. Secondo The Athletic i Gunners avrebbero trovato un accordo per il centrocampista tedesco sulla base di 76 milioni di euro. Le discussioni sarebbero ancora in corso tra i due club londinesi, anche se si ritiene che i termini personali siano già stati concordati con il nazionale tedesco. Intanto il Chelsea avrebbe rifiutato una seconda offerta del Manchester United per il centrocampista Mason Mount. Sempre secondo The Athletic, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro mentre i Blunes ne chiederebbero almeno 70. 14:41 Empoli, Zanetti rinnova fino al 2025 "Empoli Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla guida della prima squadra azzurra. Il contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2025, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione". Con questo comunicato diramato sul proprio sito ufficiale il club toscano annuncia il rinnovo del contratto del tecnico ex Venezia. 14:28 Inter, la porta cambia: Onana out, Vicario in I vice campioni d'Europa hanno ormai scelto Vicario per il futuro della porta nerazzurra. Onana andrà allo United.

14:26 Chiarodia, chi è il classe 2005 che piace alla Juve Il difensore centrale potrebbe lasciare il Werder Brema e su di lui ci sarebbero anche i bianconeri. 14:15 Brozovic lascia l'Inter, sui social: "Loading..." Sono ore calde per il futuro professionale di Marcelo Brozovic, sempre più vicino all'addio all'Inter. Una conferma, in questo senso, arriva dallo stesso centrocampista croato che, tra le storie del proprio account Instagram, pubblica l'inequivocabile didascalia: "Loading, please wait..." (cioè, "in caricamento, per favore aspettate...").

13:59 Dalla Spagna: "Benitez allenerà il Celta Vigo" Rafa Benitez potrebbe tornare a lavorare in Spagna. Secondo "As", sarebbe fatta per il suo approdo sulla panchina del Celta Vigo: l'ex tecnico di Liverpool, Inter, Napoli, Real e Chelsea dovrebbe firmare un contratto fino al 2026. Si tratterebbe della sua prima esperienza in Liga dalla breve avventura al Real Madrid nella stagione 2015-16, terminata con l'esonero dopo pochi mesi. 13:55 Europei Under 21, i 25 talenti più costosi: due italiani in top ten La lista delle stelle della rassegna che si disputa tra Georgia e Romania secondo il valore attribuito da Transfermarkt.

13:53 Europei Under 21, i volti noti tra Serie A e B: tutta l'Italia non azzurra Al via mercoledì 21 giugno la rassegna che si disputa tra Romania e Georgia: scopriamo tra i convocati delle varie nazionali chi gioca nel nostro Paese.

13:44 Benzema accoglie Kanté all'Al-Ittihad "Ciao N'Golo, una volta ti ho detto che eri il miglior centrocampista box-to-box del mondo. Ora sono felice di poter giocare con te, nella miglior squadra dell'Arabia Saudita. Ci vediamo a Gedda!", il messaggio social di Benzema. E la risposta di Kanté, da oggi ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Ittihad: "Grazie Karim, felice di rivederti ancora. Grazie delle tue parole, sono molto felice di giocare con te, sei uno dei migliori giocatori del mondo e non vedo l'ora di vestire la maglia delle tigri! Ci vediamo presto". 13:07 Dall'Inghilterra: "Kovacic dal Chelsea al City" Il Manchester City avrebbe raggiunto un accordo per ingaggiare il centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic per circa 35 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sports Uk, secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il nazionale croato ha vinto quattro importanti trofei durante la sua permanenza al Chelsea, inclusa la sua quarta Champions League nel 2021, collezionando 221 presenze con il club. 13:05 Gyan Asamoah, l'ex Udinese si ritira a 37 anni L'attaccante ghanese Asamoah Gyan, una leggenda del calcio nel suo Paese, ha annunciato il ritiro dall'attività all'età di 37 anni. "È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore, un momento che tutti temono. Ma quando la natura prende il sopravvento, una vocina inizia a risuonare nelle orecchie... 'È ora'", ha detto in conferenza stampa ad Accra. "Questa voce l'ho sentita molto bene, e ho ceduto: è ora", ha continuato il capocannoniere della storia del Ghana con i suoi 51 gol in nazionale e una carriera di oltre vent'anni. L'ex capitano del Ghana è apparso ai Mondiali del 2006 e del 2010 e ha rappresentato il suo Paese in sette Coppe d'Africa. È famoso anche per aver sbagliato un rigore all'ultimo minuto, che avrebbe permesso ai Black Stars di diventare la prima squadra africana a raggiungere una semifinale di Coppa del Mondo, nel 2010 in Sudafrica. Soprannominato "Baby Jet", ha giocato anche in diversi club europei, come il Sunderland in Premier League, l'Udinese in Serie A e il Rennes in Ligue 1. 12:46 Newcastle, assalto a Tonali Secondo il sito 'The Athletic', il Newcastle sarebbe pronto ad andare all'assalto di Tonali. Per il Milan dovrebbe esserci una offerta da 50 milioni di euro. L'entourage del giocatore è a Londra. In precedenza gli inglesi avevano provato a sondare il terreno per Nicolò Barella dell'Inter.

12:36 Continuità Torino: resta anche Scurto, rinnovo per un anno L'allenatore ha deciso di rimandare il salto in C. Dopo il no di Ludergnani al Bologna pure il tecnico della Primavera ha scelto di proseguire il progetto. 12:14 Real Madrid, Kroos rinnova fino al 2024 Il Real Madrid e Toni Kroos hanno trovato accordo per prolungare il contratto del tedesco, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2024. Lo rendono noto i Blancos in una nota. 12:07 Bonucci, Juve e punto: il messaggio social indizio sul futuro? Il difensore bian

11:21 Corsi sul futuro di Vicario: "Big italiana interessata se vende il titolare" Il presidente dell'Empoli fa il punto della situazione sul suo portiere: sembra chiaro il riferimento al club che lo ha messo nel mirino LEGGI TUTTO 11:19 "Barcellona su Brozovic, all'Inter 20 milioni di euro" Il Barcellona è pronto a sfidare la ricca concorrenza dei club dell'Arabia Saudita per Marcelo Brozovic. Lo riporta 'Sport': il club blaugrana sarebbe disposto a pareggiare l'offerta dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo di 20 circa milioni di euro, proponendo al regista croato un triennale da 7 milioni a stagione. 11:17 Lazio-Luis Alberto: ecco il rinnovo e un milione in più I biancocelesti trattano Berardi e Pinamonti con il Sassuolo e Cheddira con il Bari. La Fiorentina pressa Zaniolo. Udinese su Lucca. Genoa: Piatek. LEGGI TUTTO 11:16 Kanté ufficiale all'Al-Ittihad: il messaggio di benvenuto di Benzema Il centrocampista francese si trasferisce in Arabia Saudita. L'attaccante ex Real Madrid in un video sui social: "N'Golo, ci vediamo a Jeddah". LEGGI TUTTO Torino

