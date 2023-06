Clamoroso Tonali, Milan addio? Newcastle, offerta shock e agenti a Londra

LONDRA (Regno Unito) - Il Newcastle continua a sondare il mercato italiano per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, che vedrà i Magpies impegnati in Champions League. Secondo 'The Athletic', la squadra del Nord dell'Inghilterra sarebbe pronta ad andare all'assalto di Sandro Tonali.

Per il Milan dovrebbe esserci un'offerta da 50 milioni di euro. In precedenza il Newcastle aveva provato a sondare anche per Nicolò Barella dell'Inter, ricevendo però una richiesta da 90 milioni. Tonali parla con l'Italia ma dribbla il Newcastle: "Francia, siamo forti"

Milan, l'entourage di Tonali è a Londra A conferma dell'indiscrezione c'è la partenza dell'entourage del calciatore, giunto a Londra per incontrare gli uomini mercato dei Magpies. Secondo quanto riferito dalla fonte britannica, Tonali sarebbe una precisa indicazione del tecnico Howe, che lo apprezzerebbe per la sua duttilità tattica. In caso di arrivo dell'ex Brescia, con The Athletic che non esclude un inserimento last minute del Chelsea, la prima mossa tattica nell'undici titolare sarebbe l'avanzamento di Bruno Guimaraes sulla linea dei trequartisti. Il Milan fa sul serio: vuole Chukwuemeka in prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA