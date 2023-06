Gol, esperienza, versatilità: perché la Juventus ha ripreso Milik

Gol, esperienza e tranquillità : tre parole chiave che piacciono ad Allegri e che rivede in Milik . Il suo primo anno in bianconero ha convinto maggiormente il tecnico e anche la società, che con il Marsiglia nelle scorse ore ha trovato l'accordo per il suo ritorno .

L’operazione si è chiusa sulla base fissa da 6 milioni di euro più uno di eventuali bonus (Qui i dettagli). Una mossa di Manna che ha portato un piccolo risparmio al club rispetto al riscatto che era fissato a 7 milioni più due di bonus.

Milik, il "paracadute" di Allegri

Negli anni l'allenatore si è mostrato un ottimo gestore dello spogliatoio, ma per esserlo a pieno ha bisogno anche di giocatori disponibili. Milik lo è stato. Nel corso della stagione la Juventus ha dovuto affrontare una serie di difficoltà e dopo la pubalgia di Vlahovic, il polacco ha risposto sempre presente, segnando dei gol spesso decisivi come contro la Cremonese allo scadere. L'attaccante piace al tecnico per la sua versalità: può giocare infatti da prima punta, ma anche in coppia con un compagno di reparto come lo stesso Vlahovic o Kean o in Nazionale con Lewandowski.

Per poco non ha sfiorato la doppia cifra: ha segnato nove reti, un buon bottino considerando la stagione bianconera e il suo ruolo non da titolare fisso. Ed ecco che ritorna il concetto di disponibilità: la punta non ha mai creato malumori e ha sempre dato il meglio, anche partendo dalla panchina.