Da Weah a Thuram, la Juve riparla francese: obiettivi mercato in Ligue 1

Da Platini a Zidane, da Thuram a Trezeguet, da Deschamps a Vieira, da Evra a Pogba passando per Coman e Rabiot: la Juventus vanta una lunga tradizione di francesi capaci di lasciare il segno e, in taluni casi, scrivere pagine indelebili di storia bianconera. Ma il club, negli scorsi anni, non ha quasi mai pescato dal campionato francese, eccezion fatta per il Psg che viaggia su un binario parallelo. Certo, dall’Olympique Marsiglia è arrivato Milik, per dire, ma qui si parla di serbatoio giovani della Ligue 1 o della Ligue 2 e la Juventus non ha grande tradizione di operazioni in entrata da quelle parti, a differenza, ad esempio, di Milan e altre società che hanno pescato a piene mani e continuano a guardare in quella direzione.