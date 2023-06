Inter, in Portogallo sorpresa mercato per il centrocampo: costo 40 milioni

"Inter su Otavio, clausola da 40 milioni"

Tutti i principali quotidiani sportivi portoghesi, da Record ad A Bola passando per O Jogo, rilanciano l'interesse dei nerazzurri per il centrocampista brasiliano e naturalizzato portoghese classe 1995. E in particolare A Bola avrebbe rimarcato come sia l'Inter che il Napoli siano interessati al calciatore, tanto che quest'ultimo si sarebbe anche recato in Italia negli scorsi giorni per ascoltare le proposte dei due club. I nerazzurri, sempre secondo il quotidiano, sarebbero però in vantaggio nonché disposti a pagare la clausola da 40 milioni di euro, che scadrà il prossimo 15 luglio. Passata quella data, la cifra salirà a 60 milioni, ed è per questo che la dirigenza vorrebbe approfittare di questo "sconto". Otavio ha affrontato l'Inter nella doppia sfide degli ottavi di finale di Champions League: a pochi mesi di distanza dal confronto con la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà a cambiare maglia indossando proprio quella nerazzurra?