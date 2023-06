Kane e il Bayern Monaco: l’effetto domino che coinvolge la Juve

Pronti per uno dei classici dell’estate? Il domino dei centravanti è un cult della bella stagione, perlomeno come scenario, e il 2023 non fa eccezione. Anzi, il mercato delle prime punte si annuncia concreto e ricco: di milioni e di nomi importanti.

Non lo ha innescato l’addio di Benzema al Real Madrid perché i blancos aspettano Mbappé e per ora si sono limitati a cautelarsi con Joselu, potrebbe innescarlo a breve il Bayern Monaco. E potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Non direttamente: il club bavarese, uno dei più interessati a Dusan Vlahovic, ha infatti rotto gli indugi per un altro obiettivo. Come riportato da The Athletic, il Bayern ha presentato un’offerta da 70 milioni al Tottenham per Harry Kane. Offerta respinta al mittente: il presidente degli Spurs Daniel Levy è un osso durissimo e la società londinese, come tutte quelle di Premier, non ha certo bisogno di soldi.

Tottenham su Vlahovic se parte Kane

Il centravanti però già in passato aveva manifestato la voglia di una nuova esperienza dopo una carriera spesa nel Tottenham fin dalle giovanili e ora, a 29 anni e con un contratto in scadenza tra 12 mesi, il club molto probabilmente lo accontenterà. Il Bayern, o chi altri volesse il secondo miglior marcatore della storia della Premier League (210 gol contro i 260 del primatista Alan Shearer) dovrà alzare l’offerta, ma facendolo riuscirà probabilmente a portare a casa Kane. E con una cifra comunque più bassa di quella che servirebbe a convincere De Laurentiis a cedere Osimhen, altro centravanti seguito dal Bayern sul quale è forte anche il Liverpool. Peraltro assicurarsi subito il proprio obiettivo eviterebbe il rischio di entrare in concorrenza con il Paris Saint-Germain qualora dovesse sostituire Mbappé. Probabile dunque che il Bayern rinnovi l’assalto a Kane con forza maggiore e riesca a chiudere l’operazione. A quel punto sarà il Tottenham a dover sostituire il centravanti e Vlahovic, già seguito in passato, sarebbe uno dei candidati.