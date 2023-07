Ndour al Psg, è ufficiale: l'azzurro ha firmato per cinque anni

Si è aggiunto, però, anche Cher Ndour, che da quest'oggi è ufficialmente un nuovo calciare del Paris Saint-Germain. Giunto dal Benfica, ha sottoscritto un contratto quinquennale con i parigini. Giovedì Ndour sarà in campo con l'Italia Under 19 nella semifinale degli Europei contro la Spagna.

Ndour al Psg, è ufficiale: le prime dichiarazioni

I primi passi al Brescia, poi l'Atalanta per dirigersi successivamente in Portogallo, al Benfica appunto, dove il suo processo di crescita ha fatto un balzo importante in avanti. Ha militato nella squadra B, parallelamente ha giocato anche la Youth League (vincendo l'edizione 2021/22), godendosi però l'esordio in prima squadra lo scorso marzo, seppur con un solo minuto giocato, ma che gli è bastato per essere annoverato nella lista dei calciatori che hanno vinto la Liga Portugal nella stagione 2022/23.

A concludere il suo percorso, prima di approdare in Francia, anche l'Europeo U19 con l'Italia. Queste le sue prime parole da calciatore del Psg al sito ufficiale del club: "Sono davvero commosso. È un mix di emozioni, ma soprattutto di felicità perché il Paris Saint-Germain è uno dei migliori club al mondo con tanti campioni e per me è un onore far parte di questa nuova famiglia".