Brozovic e il limbo incredibile del mercato: l'Al Nassr non può tesserarlo

Da Benzema a Koulibaly fino a Kante, in ultimo Milinkovic-Savic: sono tanti i grandi calciatori che sono andati ad arricchire di qualità le squadre dell'Arabia, con il campionato al via tra poco più di un mese e che sarà visibile in Italia.

Brozovic, l'Al Nassr non può tesserarlo

Tra i grandi acquisti da parte dei club arabi anche Marcelo Brozovic, arrivato dall'Inter all'Al-Nassr per circa 18 milioni di euro. Un colpo che, in teoria, dovrebbe arricchire una squadra che può già vantare la presenza di calciatori come CR7 e Talisca. In pratica, però, il centrocampista non può ancora essere tesserato dall'Al-Nassr. Al club saudita nelle scorse è stato imposto dalla Fifa di non poter tesserare nuovi calciatori per tre finestre di mercato. Il motivo? Un pagamento insoluto nei confronti del Leicester. E per effetto di questa decisione, la stessa Fifa ha stoppato il tesseramento di Brozovic. Nonostante il croato abbia siglato un contratto triennale, non può essere registrato dalla società. La problematica non sembra profonda, considerando che la cifra da dover versare alle Foxes sarebbe di nemmeno mezzo milione di euro, e con la liquidità che in casa Al-Nassr non manca di certo. Fin quando la situazione non sarà risolta, però, Brozovic non potrà essere tesserato dal club gialloblu, nonostante nei fatti si stia già allenando con la squadra. Nessun intoppo, invece, per quanto riguarda l'Inter: il trasferimento è stato comunque completato ed è andato a buon fine. Al momento l'unico semaforo rosso è per l'Al Nassr che, in attesa di sbloccare la situazione, rischierebbe di non poter utilizzare il centrocampista fino al gennaio del 2025. Un'ipotesi, comunque, facilmente scongiurabile.