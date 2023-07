Telles riparte dall'Al Nassr di Ronaldo: subito siparietto con Brozovic

I club della Saudi Pro League continuano a fare incetta di calciatori dall'Europa. In queste ore sarebbe vivo il tentativo di portare addirittura Kylian Mbappé in Arabia , approfittando dell'impasse tra lui e il Psg .

Intanto un altro giocatore ha deciso di abbandonare l'Europa per andare a giocare nel campionato arabo: si tratta di Alex Telles, ex tra gli altri di Porto, Inter e Manchester United.

Telles all'Al Nassr e il saluto con Brozovic

Il portoghese ha lasciato i Red Devils dopo un'esperienza tutt'altro che positiva, e con la scorsa stagione passata in prestito al Siviglia. Ora riparte dall'Al-Nassr: ufficiale l'approdo nella squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Accordo siglato per due stagioni, dunque fino al 2025. Secondo indiscrezioni, il calciatore andrebbe a percepire un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione, mentre nelle casse del Manchester United sarebbero finiti più o meno 4.5 milioni di euro. Il terzino classe 1992 raggiunge sì CR7, ma anche Marcelo Brozovic. I due sono stati compagni all'Inter nella stagione 2015/2016, quando ad allenare i nerazzurri c'era Roberto Mancini. E infatti il saluto tra i due, che si ritrovano nella stessa squadra 8 anni dopo, ha dato vita anche ad un simpatico siparietto: Telles ha salutato Brozovic con il gesto tipico del croato, quello dell'Epic Brozo, con la parte della mano tra pollice e indice a sostenere il mento. Poi, l'abbraccio tra i due, che hanno riso e scherzato insieme. Nuovo rinforzo per l'Al-Nassr dunque, che non si ferma qui: nel mirino, ora, c'è Sadio Mané.