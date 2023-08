"Kane-Bayern, pronta offerta record al Tottenham: i dettagli"

L'ultimo mese di mercato sta entrando sempre più nel vivo e sta iniziando anche a muoversi il domino degli attaccanti in Europa. Da Lukaku-Vlahovic tra Juve e Chelsea , il caso Mbappè al Psg fino a Harry Kane. L'attaccante inglese è al centro di una telenovela che ormai sta andando avanti da diverse settimane. Del tutto normale, perché è difficile per il Tottenham separarsi dal proprio bomber e capitano, poi c'è il discorso delle cifre sui cui il Bayern Monaco sta cercando di trovare un punto d'incontro con gli Spurs.

Nelle ultime settimane il club tedesco ha messo sul piatto un paio di offerte ma tutte respinte dal patron Levy. Nella giornata di lunedì 31 luglio, però, i bavaresi hanno effettuato un blitz a Londra con l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe volati a colloquio col numero uno della squadra inglese. E' stato un incontro interlocutorio in cui il Bayern ha capito cosa ci vuole per arrivare all'attaccante.

Bayern Monaco-Kane, le cifre

Dopo l'incontro il Bayern Monaco è sempre più deciso a voler accontentare il Tottenham mettendo sul piatto una cifra record per il club tedesco, dopo gli 80 spesi per Lucas Hernandez nel 2019. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i dirigenti bavaresi sono sempre più convinti di offrire 100 milioni, da sempre richiesta di Levy per l'attaccante inglese. Harry Kane, a cui è stato proposto un quadriennale, è sempre più convinto del suo trasferimento in Germania e ha voglia di iniziare una nuova sfida.

Dall'altra parte il Tottenham dovrà trovare il sostituto e i nomi sul tavolo sono diversi: da Tel del Bayern Monaco, opzione che però non scalda al momento gli Spurs, Orban del Genk oppure Brennan Johnson del Nottingham, il cui valore si aggira attorno ai 45 milioni (sempre secondo il Daily Mail). Intanto la telenovela Kane potrebbe aver trovato un punto di svolta, questi giorni potrebbero essere decisivi per il trasferimento in baviera.