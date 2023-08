Arnautovic all'Inter ufficiale: addio Bologna, ecco la punta per Inzaghi

Per il centravanti austriaco si tratta di un ritorno: ha già vestito il nerazzurro nella stagione 2009/10, quella del Triplete con José Mourinho in panchina. Quell'anno per lui soltanto 3 presenze (tutte in Serie A) e nessun gol messo a segno. È lui l'attaccante fisico approdato alla corte di Simone Inzaghi, l'alternativa a Romelu Lukaku.

Arnautovic all'Inter è ufficiale: il comunicato

Questo il comunicato con cui l'Inter ha annunciato l'acquisto di Arnautovic: "Quante avventure si possono vivere nell'arco di tredici anni? Quanti luoghi e quanti volti si possono incrociare? La risposta è difficile da scoprire, ma ognuno di essi ha contribuito alla crescita di Marko Arnautovic, tornato all'Inter dopo un lungo giro del mondo.

Nato il 19 aprile 1989 a Vienna, figlio di padre serbo e madre austriaca, Marko ha mosso i suoi primi passi nel quartiere periferico di Floridsdorf. Papà Tomislav, un passato da attaccante in un paese vicino a Belgrado, aiutava nel ristorante del Floridsdorfer, piccolo club locale nel quale giocava nel tempo libero. Qui, in un panorama costellato di ciminiere e fabbriche, Marko viene portato da suo papà al campo di allenamento, dove rimane a giocare finché la luce glielo consente. Inizia così l'avventura con il pallone di Arnautovic.

Marko stupisce e si mette in mostra fin da subito nel Floridsdorfer: gioca con i settori giovanili di Austria Vienna, First Vienna e Rapid Vienna, ma torna sempre a quel suo primo campo d'allenamento. Fino a quando nel 2006, a 17 anni, vola in Olanda al Twente: a Enschede assaggia per la prima volta il calcio professionistico, esordisce nel 2007 in Prima Squadra e a ottobre debutta in Europa contro il Getafe.

La stagione 2008/09 è quella dell'esplosione: segna 12 gol e attira l'interesse di grandi squadre, ma Marko sceglie l'Inter. A Milano l'austriaco trascorre un anno trionfale per la storia nerazzurra, scendendo però in campo in sole tre partite.

Passato al Werder Brema l'anno successivo, Arnautovic inizia il suo giro del mondo, che lo porta poi in Inghilterra, destinazione Stoke City, nel 2013. Quattro stagioni, quattro salvezze e l'amore incodizionato dei tifosi dei Potters: Marko si trasferisce poi al West Ham, dove rimane per due anni segnando 21 gol in totale.

Nel 2019 arriva il tempo di una nuova avventura: l'austriaco vola in Cina, allo Shanghai SIPG. Un mondo nuovo, un calcio diverso: un'esperienza complicata dallo scoppio della pandemia, che porta Marko alla decisione di tornare in Europa, in Italia, a Bologna. In rossoblu Arnautovic diventa un simbolo, e nel 2021/22 vive anche la sua miglior stagione a livello realizzativo in tutta la carriera.

Forte fisicamente, dotato di grande tecnica e praticamente ambidestro, Marko è un attaccante completo, diventato icona della Nazionale austriaca, della quale detiene il record di presenze a quota 108.

Ora torna in nerazzurro con la stessa voglia di stupire che l'aveva portato a Milano nel 2009.

#WelcomeMarko".

Arnautovic all'Inter, le prime parole

"Sono contento e felicissimo: per me è un grande onore giocare ancora per l'Inter. Quando ero qui tredici anni fa sono stato più tifoso che giocatore, però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere" ha detto l'ormai ex bolognese a Inter TV. "Sono cresciuto tanto in questi anni, perché quel ragazzo era una testa calda e non pensava tanto al calcio. Adesso è tutto diverso, ho una famiglia e sono più calmo. Sono cresciuto nell'età e nel carattere: spero che vada tutto nel migliore dei modi. Sono venuto qui per vincere: all'Inter si deve vincere. Voglio portare un trofeo: sono contentissimo di essere tornato".

Per un Arnautovic che arriva, un Samardzic che salta: proprio dopo la cena con il neo attaccante nerazzurro, il diesse Ausilio aveva già fatto intendere come la trattativa con il centrocampista dell'Udinese fosse sul punto di saltare. E ora sul classe 2002 dei friuliani potrebbe fiondarsi la Juventus.