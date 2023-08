Lukaku, anche l'Al Hilal sfuma: preso Mitrovic dal Fulham per 50 milioni

RIAD (Arabia Saudita) - Dopo cinque anni Aleksandar Mitrovic lascia il Fulham e cede alla ricca corte della Saudi Pro League. È infatti ufficiale il trasferimento all'Al Hilal del 28enne attaccante serbo, protagonista nell'ultima stagione del ritorno in Premier dei Cottagers con 43 gol segnati in 46 partite di Championship.

Il club della capitale araba Riad risolve così il proprio 'problema-attacco', dopo aver tentato di convincere Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea - dove è fuori dal progetto tecnico di Pochettino - al termine del prestito all'Inter.

Per Lukaku, di fatto, decade un'altra opzione. In ballo, sullo sfondo, rimane l'opzione Juventus e quello scambio - necessariamente con lauto conguaglio in favore dei biaconeri - con Dusan Vlahovic, che intanto stasera partirà titolare alla Dacia Arena contro l'Udinese.

