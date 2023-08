Castagne torna in Premier: addio Leicester, ufficiale al Fulham

Timothy Castagne è un nuovo giocatore del Fulham. L'esterno ex Atalanta e Leicester, nelle ultime stagioni, ha firmato il suo contratto con gli inglesi per i prossimi quattro anni. Il laterale belga è stato tra gli obiettivi dei bianconeri a inizio mercato.

Dopo l'arrivo di Weah anche l'altro Tim è stato tra le idee di Manna per completare la batteria degli esterni, ma dopo un'attenta valutazione si è preferito tenere Cambiaso, siccome può giocare su entrambe le fasce, e l'esordio con l'Udinese ha subito pagato la scelta. Niente ritorno in Italia e niente Juve, dunque, per Castagne che dopo la retrocessione con il Leicester ha deciso di ripartire dalla Premier League.

Castagne-Fulham, parole e comunicato

Di seguito il comunicato del Fulham: "Il Club è lieto di annunciare la firma di Timothy Castagne dal Leicester City per una cifra non rivelata. Terzino destro perfettamente abile a operare anche sul lato opposto, Castagne ha firmato un contratto fino all'estate del 2027, con un'opzione di estensione di ulteriori 12 mesi. Indosserà la maglia numero 21".

Dopo la firma sul contratto quadriennale, Castagne ha detto le sue prime parole da giocatore del Fulham: "Mi sento molto bene. È stata una lunga finestra di trasferimento, ma finalmente sono qui, e sono felice di essere qui. È un grande sollievo. Ho parlato con l'allenatore e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e giocare".