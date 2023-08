Kaio Jorge saluta la Juventus: va al Frosinone, è ufficiale

Il Frosinone ha anche utilizzato una simpatica grafica per annunciare il nuovo rinforzo, rifacendosi ad un persionaggio del cartone Dragon Ball il cui nome inizia proprio per Kaio, ovvero Kaioshin, ridisegnato a immagine e somiglianza dell'attaccante.

Frosinone, dalla Juve arriva Kaio Jorge

Questo invece il comunicato della Juventus, che comunica la partenza del calciatore con la formula del prestito: "Un prestito per riprendere il suo percorso dopo l’infortunio, un prestito in Serie A per continuare a crescere. Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone. Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto nell’amichevole con la Juventus Next Gen. Giornata resa ancora più bella dalla tripletta messa a segno. Una bella scintilla per riaccendersi! Ora questa nuova avventura per rispolverare il suo talento e ricominciare a inseguire sogni e obiettivi". Il passaggio al Frosinone, per rilanciarsi dopo un periodo non semplice: Kaio Jorge è pronto a prendersi la Serie A, e in futuro la maglia della Juve.