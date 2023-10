Milan e Inter, volete Taremi? Perché è meglio prenderlo in estate

La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e il passaporto di Taremi potrebbe presto arrivare nuovissimo e… comunitario . Che il centravanti iraniano del Porto sia stato nei pensieri di mercato estivi delle due milanesi non è un mistero. Prima ci aveva pensato l’Inter, come candidato per sbianchettare il ricordo di Romelu Lukaku , salvo poi dirigersi su altre scelte. Poi era stato il Milan a fine agosto a essere vicinissimo a chiudere il colpo volendo prendere un vice Giroud all’altezza : tutto saltato all’ultimo momento, quando i tifosi erano già pronti ad andarlo a prendere a Linate, perché le commissioni richieste erano troppo alte.

Taremi servirebbe a gennaio

A questo punto di stagione, però, entrambe le cugine di Milano stanno ancora pensando a Taremi. Che servirebbe (sia a Milan che Inter) forse già a gennaio. Una serie di motivi, però, lo rendono più appetibile a luglio. Intanto perché se il Porto proseguirà il cammino in Champions League potrebbe volersi tenere stretto il giocatore. Secondo: il primo luglio Taremi costerà zero, visto che il contratto coi portoghesi spira il 30 giugno. E l’1 luglio, oltretutto, l’iraniano potrebbe diventare pure (motivo attraente numero tre) un giocatore comunitario. Le regole per concedere un passaporto del Portogallo a un giocatore prevedono cinque stagioni di militanza nel campionato del Paese. Taremi ne ha fatta una al Rio Ave e a giugno ne completerà quattro al Porto. Guadagnandosi la possibilità di richiedere un passaporto europeo, che renderebbe più semplice per tutti il suo tesseramento.