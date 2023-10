Taremi accende il derby mercato: torna di moda per Inter e Milan

MILANO - Il mercato perfetto non esiste e neanche quello dell’ultima estate del Milan , nonostante investimenti da oltre 110 milioni, bonus esclusi, a fronte di circa 70 incassati, lo è stato. Ma tutti i club hanno delle crepe. Impossibile, sulla carta e senza la controprova del campo, assemblare la rosa ideale. I dirigenti rossoneri questo lo sanno e stanno già lavorando in vista delle prossime sessioni. Il focus principale è sull’estate 2024, quando il grosso del budget servirà per prendere un attaccante top, con Jonathan David del Lille oggi obiettivo primario (nella lista ci sono anche Gimenez del Feyenoord , Sesko del Lipsia e Zirkzee del Bologna , soprattutto se il feeling col gol migliorerà ). Il canadese piace da tempo e non è da escludere a priori un approccio a gennaio, ma è difficile che il club francese lo lasci partire o accetti proposte inferiori ai 50 milioni.

Taremi nel mirino anche dell'Inter

Dunque, il “9” di spessore arriverà a luglio, ma l’annata 2023-24 è partita da soli due mesi e Furlani, Moncada e D’Ottavio è possibile che intervengano sull’organico già a gennaio. Non è da escludere che si cerchi comunque un attaccante, una prima punta da integrare a Giroud e il fin qui deludente Jovic. Si guarderà alle occasioni, in avanti così come eventualmente in difesa nel caso ci fosse la possibilità di ingaggiare un centrale. Il nome che torna ancora d’attualità per l’attacco rimane comunque quello di Taremi, sfumato a fine agosto per le richieste troppo esose sulle commissioni. L’iraniano - nel mirino anche dell’Inter - è in scadenza nel 2024 e non rinnoverà, ma il Porto, in piena corsa per approdare agli ottavi di Champions, difficilmente lo libererà a metà annata.