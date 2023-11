Gavi, l'infortunio e mercato Barcellona: un obiettivo Juve in lista

Gavi out per tutta la stagione. E ora? Il Barcellona ha perso il centrocampista dopo il grave infortunio subito in nazionale contro la Georgia e adesso dovrà valutare le possibilità dal mercato per capire se ci possono essere delle occasioni da cogliere. Dalla Spagna stanno rimbalzando voci su alcuni calciatori nel mirino di Deco e della società per sopperire all'assenza importante del classe 2004. Sosituirlo non sarà semplice sia per la sua utilità all'interno del gioco di Xavi e sia perché questioni economiche. Il Barcellona si sa, è sotto l'attento controllo della Liga per i trasferimenti e per il tetto degli ingaggi, ma il regolamento in questo senso va incontro al club: in caso di grave infortunio, infatti, la società può andare sul mercato, scrivono dalla Spagna.