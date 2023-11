Mercato Juve, incontro con gli agenti di Fabian Ruiz: gli scenari per gennaio

Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e Max Allegri hanno le idee chiare: per alzare il livello a centrocampo serve una mezzala di qualità che abbia confidenza col gol. E possibilmente conosca il nostro campionato, così da ridurre al minimo i tempi di inserimento. Tradotto: vogliono un elemento già pronto e in grado di fare la differenza. Altrimenti tanto vale restare così: in una stagione senza impegni europei non bisogna acquistare tanto per farlo. L’attuale rosa, in fondo, ha dimostrato di essere competitiva per l’obiettivo Champions .

L’appetito - si sa - vien mangiando e guardando la classifica è lecito pensare che alla Continassa stia crescendo la fame di successi. De Paul in tal senso resta un rinforzo decisamente apprezzato, anche se al momento con l’Atletico Madrid la formula giusta è ancora tutta da trovare, motivo per cui alla Juventus non vengono escluse altre piste. Attenzione dunque a un altro nome che è sempre piaciuto al management bianconero come quello di Fabian Ruiz.

Juve, Giuntoli su Fabian Ruiz

Cristiano Giuntoli nell’estate 2018 l’aveva pescato nel Betis Siviglia, portandolo in Serie A al Napoli. Un colpaccio. E alle sue referenze, ovviamente positive, si sommano quelle di Cherubini, che nell’estate 2022 - quando lo spagnolo rifiutò la proposta di rinnovo effettuata da De Laurentiis - aveva sondato il terreno per il classe 1996. L’ingresso in scena del Paris Saint-Germain fece, però, saltare il banco: a 10 mesi dalla scadenza i francesi decisero di accontentare le richieste di ADL, versando 23 milioni nelle casse partenopee. La Juve puntava invece a prenderlo a parametro zero la stagione successiva.