Mercato Torino: Ricardo Rodriguez da blindare, Chelsea su Buongiorno

TORINO - La difesa del Toro diventa una priorità per la società. Lo stesso Juric , nei giorni scorsi, con i dirigenti si è soffermato su questo aspetto. Dietro non si passa e, quindi, bisogna evitare di perdere giocatori perché se non si prendono gol si compie già un bel passo avanti verso la competitività. Il tecnico, poi, si è soffermato in particolare su Rodriguez , il capitano in scadenza di contratto, il giocatore che non sbaglia una partita e di cui il tecnico si fi da ciecamente. Lo svizzero, 31 anni compiuti ad agosto, è in scadenza di contratto e a questo punto il Toro cercherà il prolungamento: è pronta una trattativa che, però, non è facile visto che il giocatore chiede tra il milione e mezzo e due a stagione, una cifra che Cairo e Vagnati considerano alta. Si sa che il patron non perde di vista neppure per un istante l’aspetto economico. Ovviamente Rodriguez con il cartellino in mano ha più possibilità di trovare una squadra che lo accontenti a livello finanziario, considerando che sta disputando una stagione di nuovo positiva.

Vagnati sta lavorando per Rodriguez: la situazione aggiornata

Lui e Buongiorno, tra le altre cose, stanno facendo la differenza sotto vari punti di vista e dividerli sarebbe un peccato, mentre il Sun scrive che il Chelsea sarebbe fortemente interessato al centrale azzurro. Senza dimenticare che la prossima stagione i granata avranno nuovamente a disposizione Schuurs. Schuurs, Buongiorno (se Cairo resisterà alle tentazioni della Premier) e Rodriguez rappresenterebbero un gran punto di (ri)partenza per il futuro granata. E sempre in questo reparto il tecnico croato ha valorizzato Tameze terzino. In più c’è Zima che è in fase di rilancio e Djidji che sta recuperando dal doppio intervento estivo all’ernia.

E allora Davide Vagnati sta lavorando, per Rodriguez. C’è da aggiungere, e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per il dirigente, che lo svizzero a Torino si trova bene, lega a meraviglia con i compagni ed è diventato il loro leader, adora la città e onora la maglia in ogni occasione. I tifosi, poi, hanno una buona opinione di lui perché incarna lo spirito Toro: non molla mai. Juric stravede per lui e spesso lo porta come modello: «I giovani dovrebbero prendere esempio dalla voglia di lavorare di Rodriguez». Insomma, il difensore si è calato nella parte e considera il Toro casa sua. Questo non significa che resterà in granata a prezzi di saldo, ma sicuramente analizzerà con molta attenzione la proposta che il Torino gli farà pervenire tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, con Cairo che cercherà di accontentarlo. Del resto lo stesso presidente, proprio in occasione della conferenza stampa sui lavori del Robaldo, ha parlato con toni entusiastici della difesa della squadra. Quindi sa bene che cosa significherebbe perdere a parametro zero un capitano come Ricardo Rodriguez.