"Pavlovic, la Juventus si muove: è sfida mercato con la Roma e...De Zerbi"

SALISBURGO (Austria) - " Il Fenerbahce, il Brighton di De Zerbi e, soprattutto, Juventus e Roma stanno mostrando un forte interesse per Strahinja Pavlovic del Red Bull Salisburgo ". È quanto si legge sulle colonne di Salzburger Nachrichten, secondo cui il difensore serbo - protagonista di solide prestazioni tanto in campionato, quanto in Europa e con la propria nazionale ai Mondiali di un anno fa - sarebbe finito al centro di un vero e proprio duello di mercato .

Juve, 'l'arma' Vlahovic-Kostic

Il quotidiano austriaco spiega come la Roma, dapprima interessata al compagno di reparto Oumar Solet, che potrebbe ora finire al Lilla, avrebbe spostato le proprie mire su Pavlovic. I bianconeri, dal canto loro, che dovranno sostituire numericamente Huijsen nell'immediato - vicinissimo al prestito al Frosinone - e Alex Sandro a giugno (è in scadenza e non è previsto un rinnovo) potrebbero usare come armi di convincimento i connazionali Vlahovic e Kostic.