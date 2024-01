Gli acquisti più costosi del decennio scorso: Juve protagonista, la classifica

Il calciomercato invernale, o di riparazione come veniva chiamato in passato, è iniziato da pochi giorni e diverse sono le società attive sul fronte acquisti e cessioni per rinforzare il proprio organico. Dalle voci del presente, a quelle per il futuro con i giovani talenti nel mirino - e la Juventus sul taccuino ne ha messi un paio - con un rapido sguardo al passato, perché la rivista FourFourTwo ha stilato una curiosa classifica sugli acquisti più costosi dal 2010 al 2019. Tra le squadre protagoniste gli stessi bianconeri autori di innesti importanti, insieme a loro anche Real Madrid, City, Psg e Barcellona. Ecco di chi stiamo parlando.

32. Cavani El Matador è stata una delle cessioni più importanti in casa Napoli. Nell'estate del 2013, infatti, l'attaccante uruguagio è stato ceduto al Psg per una cifra di 64 milioni di euro.

31. Laporte Il difensore è arrivato al Manchester City nel 2018 dall'Athletic Club per 65 milioni di euro. Aymeric Laporte è diventato stagione dopo stagione un giocatore fondamentale per il gioco di Pep Guardiola. In estate è volato in Arabia Saudita per giocare con l'Al Nassr.

30. Cancelo Dal City al City, stavolta per il portoghese tra le protaginiste c'è stata anche la Juventus che ha incassato ben 65 milioni (valore del cartellino, senza considerare l'operazione Danilo) per la cessione dell'esterno in Premier League nel 2019.

29. Morata Da un ex bianconero a un altro. Se in estate l'attaccante spagnolo è stato vicinissimo al ritorno in Italia, all'Inter più precisamente, è stato inserito tra le cessioni più importanti nel 2017: il Chelsea l'ha acquistato dal Real Madrid per ben 67 milioni di euro.

28. Mahrez Ancora il Manchester City di Guardiola è stata tra le protagoniste nel mercato, dove nell'estate 2017 ha acquistato le prestazioni di Mahrez dal Leicester per una cifra di 67,8 milioni.

27. Rodri E' stato decisivo nella finale di Champions contro l'Inter e il suo arrivo al City è datato 2019: gli inglesi l'hanno strappato all'Atletico Madrid per 70 milioni di euro. In queste stagioni agli ordini di Guardiola è cresciuto tantissimo sotto l'aspetto fisico e tattico.

26. Lemar E' stato il secondo acquisto più costoso dell'Atletico Madrid dopo Joao Felix e i Colchoneros l'hanno comprato per 72 milioni dal Monaco nel 2018. Campione del Mondo con la Francia e vincitore della Liga con gli spagnoli, al momento è messo ko da un infortunio.

25. Lukaku Nell'ultima sessione estiva di mercato è stato al centro di voci che lo vedevano in un primo momento vicino alla Juve, salvo poi accettare le avances della Roma. Il suo trasferimento nel 2019 all'Inter è stato da record per i nerazzurri con ben 74 milioni spesi per ingaggiarlo dal Manchester United.

