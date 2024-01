L’idea Felipe Anderson, il talento 2006 e lo sgambetto all’Inter: il mercato Juve

Da monitorare, per gennaio, c’è in particolare la situazione di Iling Jr in uscita: con quei milioni - una ventina, non meno, è la richiesta - la Juventus potrebbe sbloccare un’operazione in entrata, altrimenti il lavoro di Giuntoli e Manna sarà principalmente rivolto al futuro prossimo. Su tre tavoli: quello dei rinnovi, quello delle operazioni per i giovani - non solo Adzic, ma anche l’attaccante svizzero classe 2006 Boteli del Borussia Moenchengladbach - e quello dei parametri zero per giugno.