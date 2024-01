Belotti per Ikoné, no della Fiorentina. Frosinone, doppio colpo da Toro e Milan

Il Frosinone si è accaparrato altri due giovani talenti: ufficiale l’arrivo dell’esterno offensivo Demba Seck in prestito secco dal Torino . I gialloazzurri hanno superato la concorrenza di Rizespor , Cremonese e Venezia per accaparrarselo; mentre come terzino sinistro è in arrivo Davide Bartesaghi in prestito dal Milan . Molto attivo anche il Verona che ha definito un tris di acquisti: fatta per Noslin ( Fortuna Sittard , che avrà in contropartita Braaf ), Tavsan (Nec) e Vinagre (Sporting). Sfoltisce l’organico la Fiorentina , che cede Brekalo in prestito oneroso (200mila euro) alla Dinamo Zagabria , mentre Mina può andare all’ Olympiacos . Barone blinda Ikoné (la Roma aveva proposto lo scambio di prestiti con Belotti ), in arrivo c’è Brian Rodriguez dal Club America (accordo quadriennale con opzione per il quinto anno), ma i toscani non mollano la presa neppure per Vargas (Augsburg).

Lazio, i rinnovi di Felipe Anderson e Zaccagni

La Lazio invece è alle prese con la questioni rinnovi: sempre in alto mare quello di Felipe Anderson (in scadenza nel 2024) e in stand-by Zaccagni (2025). Scenario diverso per Provedel, Romagnoli e Patric per i quali si prospetta un allungamento con relativo ritocco all’insù degli emolumenti. Chi invece potrebbe lasciare subito la Capitale è Kamada: sondaggio del Galatasaray per il giapponese. Il Lecce insiste per De Wit (Az Alkmaar) e deve gestire il caso Strefezza: è calato il gelo tra il tecnico D’Aversa e il capitano giallorosso, che vorrebbe cambiare aria. Continua la ricerca del Cagliari a un nuovo centrocampista: dopo il no di Ndour (andrà al Braga in prestito dal Psg) e Adopo (vuole restare all’Atalanta) i sardi sono tornati alla carica per Tourè (Pisa); mentre per Marin l’Empoli ha detto no. I toscani aspettano una risposta dallo svincolato Mbaye Niang e hanno declinato le avance dela Lokomotiv Mosca per Ismajili.