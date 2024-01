Felipe Anderson alla Juventus, cosa serve per ingaggiarlo: il retroscena

FA7 può decollare verso la Torino bianconera. Felipe Anderson, infatti, è sempre più lontano dal rinnovo con la Lazio e i suoi rappresentanti l’hanno proposto alla Juventus. Un’occasione a zero da studiare e valutare, senza alcuna fretta. Alla Continassa hanno le idee chiare e prenderanno una decisione in merito solo in primavera. L’esterno brasiliano, infatti, con l’attuale 3-5-2 ci azzecca poco,mentre in un 4-3-3 potrebbe esaltarsi come accaduto in biancoceleste con Pioli prima e Sarri poi. Insomma, la questione va analizzata nel dettaglio. Certamente, a maggior ragione a parametro zero, un talento come il verdeoro scuola Santos potrebbe alzare il tasso qualitativo del reparto offensivo.