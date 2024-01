Huijsen, che succede? Irrompe Mourinho, duello Roma-Frosinone: quel gesto...

Il futuro di Dean Huijsen potrebbe prendere una svolta inaspettata. Il difensore classe 2005 della Juventus , che in stagione ha fatto il suo esordio in prima squadra nella sfida di San Siro contro il Milan , è molto vicino ad essere ceduto in prestito nella sessione di calciomercato invernale per trovare più continuità di rendimento. Il centrale olandese aveva trovato un accordo di massima con il Frosinone (che ha già ottenuto in prestito dai bianconeri Kaio Jorge , Soulé e Barrenechea ) ma ora si è fatta viva anche la Roma di José Mourinho e Huijsen sembrerebbe essere orientato verso la capitale sponda giallorossa.

Huijsen, la Juve e gli accordi con il Frosinone: cosa succede

Anche la stessa Juventus aveva raggiunto un'intesa con la squadra di Di Francesco, ma il club di Tiago Pinto si è inserito dopo lo sfumato trasferimento di Leonardo Bonucci a Roma. I bianconeri vorrebbero rispettare gli accordi presi con i ciociari, ma la conferma dello Special One di fargli trovare subito spazio avrebbe fatto breccia nell'olandese. In giornata i dirigenti della Vecchia Signora hanno incontrato l'entourage del giocatore alla Continassa per discutere della situazione. La Roma spera di ottenerlo in prestito secco per fronteggiare l'emergenza in difesa data dalla partenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa e i problemi fisici di Smalling. Il Frosinone, in ogni caso, resta in attesa di nuovi sviluppi.