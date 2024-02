Mbappé, strada spianata verso il Real! “Via dal Psg, incontro con Al-Khelaifi”

La telenovela, dopo anni, sembra essere finalmente giunta alla conclusione: Kylian Mbappé lascerà il Psg . Ne è sicuro RMC Sport, che ha sottolineato come il calciatore avrebbe annunciato, come da accordi, la decisione innanzitutto a Nasser Al-Khelaifi . Secondo l'emittente francese, ci sarebbe stato un incontro al campus del club negli scorsi giorni in cui avrebbe comunicato la sua scelta al presidente parigino.

"Mbappé via dal Psg! E ora il Real..."

RMC Sport sottolinea come l'entourage del calciatore non abbia voluto rilasciare commenti circa la notizia, in linea con il silenzio che ha mantenuto sull'argomento per molti mesi. Neanche il club avrebbe voluto rilasciare alcun commento ufficiale, sta di fatto che secondo la testata le parti annuncieranno la decisione, in maniera congiunta, soltanto tra qualche mese. Se il Psg sopperirà alla partenza di Mbappé con l'arrivo di calciatori di livello internazionale (nel mirino ci sarebbe anche Leao), la pià grande curiosità è quella che riguarda la prossima destinazione dell'attaccante francese, che lascerà il club da parametro zero.

Un accordo definitivo tra lui e il Real Madrid, squadra da anni interessata al classe 1998, ancora non sarebbe stato raggiunto. Ma ora ci sono tutte le ragioni per credere che Mbappé si dirigerà verso il club spagnolo quest'estate, firmando per i blancos dopo un lungo tira e molla, e con l'ottimismo che a Madrid da diverse settimane sarebbe ormai diffuso circa la buona riuscita dell'operazione.