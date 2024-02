Huijsen, mossa Roma e risposta Juve: il futuro è già scritto

I numeri di Huijsen

Sono in pochi a saper, infatti, usare indistintamente e così bene entrambi i piedi. Tra l’altro con quella siglata alla formazione di Di Francesco sono già 2 le segnature nelle ultime 4 giornate. Huijsen ci ha preso gusto e, oltre a brillare in difesa, sta diventando micidiale per i portieri avversari. Mica male. Per la gioia della Juve che si gode la crescita di uno dei suoi talenti più luminosi. Per di più in una piazza ricca di pressioni come quella romanista. L’ideale per forgiare il carattere e completare in fretta il processo di maturazione. Col senno del poi hanno avuto ragione Dean e il suo agente Alejandro Santisteban nello spingere a gennaio verso la destinazione giallorossa, nonostante la dirigenza juventina l’avesse promesso al Frosinone.