Mercato Inter, c’è Di Gregorio: ai nerazzurri costa come Audero, ecco perché

MILANO - Che l’ Inter cerchi un portiere appare ormai evidente alla luce degli spostamenti di Samir Handanovic nelle nuove vesti di 007 per conto dell’area tecnica con “delega” (ovviamente) sui numeri uno. Lo sloveno sabato era a Monza per osservare in azione Michele Di Gregorio mentre a metà febbraio è stato in Belgio per vedere con i suoi occhi Tobe Leysen , portiere del Leuven che già viene ritenuto il nuovo Courtois . Profili diametralmente differenti: Di Gregorio il 27 luglio compirà 27 anni ed è pronto per fare il grande salto in una big; Leysen sabato di anni ne compirà 22 ed è ancora un prospetto da costruire. Differenti pure i costi dell’operazione: il Monza valuta Di Gregorio 20 milioni, mentre il valore di Leysen giustifica un investimento in prospettiva (alla Brazao , per intenderci).

Facile che l’Inter possa provare a prendere entrambi: Leysen potrebbe essere prestato, mentre Di Gregorio partirebbe come vice di Sommer con l’obiettivo di raccoglierne l’eredità. La prossima stagione, tra nuova Champions e Mondiale per club, si prevede molto intensa per l’Inter e questo giustifica ancora di più la necessità di avere un “titolare-bis” pure in porta. E Di Gregorio, da sempre un pallino di Piero Ausilio, tra l’altro ha pure i mesi nel settore giovanile utili per essere inserito in lista Uefa come prodotto del vivaio.

L'Inter può offrire oristanio come contropartita al Monza

L’Inter, oltre a ottimi rapporti con Galliani (come provano i tanti giocatori prestati al Monza, oltre alla cessione di Carlos Augusto proprio ai nerazzurri), vanta una percentuale sulla rivendita di Di Gregorio che, in questo caso, farebbe da sconto sul cartellino. In più può offrire come contropartita ai brianzoli Gaetano Oristanio, giocatore che - per età e caratteristiche tecniche - può valere oro per il Monza, al netto di un possibile prestito bis per Valentin Carboni. Considerati tutti questi fattori, nonostante (ovviamente) a bilancio il cartellino di Di Gregorio costerebbe 20 milioni per l’Inter, l’esborso economico non si discosterebbe molto dai 6.5 milioni che l’Inter dovrebbe versare alla Sampdoria per riscattare Emil Audero oppure per provare a dare l’assalto a Musso in uscita dall’Atalanta (a cui però il Torino offre una maglia da titolare). Quasi superfluo sottolineare che, rispetto ai colleghi, Di Gregorio rappresenterebbe un “upgrade” per l’Inter che si ritroverebbe con un titolare bis alle spalle di Sommer. Il quale, non va dimenticato, a dicembre compirà 36 anni.