"Gallardo, due offerte: una è del Milan. Vuole lasciare l'Arabia per Benzema"

L'avventura di Marcelo Gallardo sulla panchina dell' Al Ittihad sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il tecnico argentino, che ha firmato un ricco contratto con il club saudita a novembre 2023, ora è un nuovo possibile nome per prendere il posto di Pioli che a fine stagione lascerà il Milan ( con l'opzione Conceicao che resta sempre viva ). Voci dall'Argentina riferiscono che quella dei rossoneri è una delle due offerte concrete che Gallardo ha sul tavolo per allenare in Europa : dall'altro lato, infatti, ci sarebbe il Siviglia . L'allenatore argentino è legato al club saudita da un accordo che gli garantisce circa 22 milioni di euro a stagione: ora la società per liberarsi di lui dovrà pagare una cifra altissima.

Gallardo-Benzema, cosa è successo

Come riporta l'emittente bonaerense, Radio Continental, il motivo dell'allontanamento di Gallardo sarebbe dovuto a quanto accaduto con Karim Benzema. I tifosi, dopo le liti tra i due, si sono schierati dalla parte del calciatore francese ex Real Madrid e questa sarebbe la motivazione principale della rottura tra il club saudita e l'allenatore argentino. Gli episodi più evidenti sono accaduti a gennaio, due mesi dopo l'arrivo di Gallardo, quando prima scoppiò il caso della sua "sparizione" (poi spiegata con un permesso di viaggio per motivi personali) e dopo fu addirittura messo fuori squadra un paio di settimane dopo per non essersi presentato al raduno con il resto dei compagni. Dunque, dopo le voci su un possibile addio di Karim, alla fine sembra che sarà proprio il tecnico a lasciare l'Al Ittihad per tornare in Europa.