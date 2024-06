Dybala all'Inter. Sul serio? Da cosa dipende l'affare clamoroso e già sfiorato

Ma voi ve lo immaginate Paulo Dybala con la maglia dell'Inter? Per i tifosi della Juventus è un incubo, per quelli dell'Inter, forse, un sogno. Per gli altri può essere un po' strano. Una situazione simile si era prefigurata proprio quando, due stagioni fa, Dybala aveva lasciato la Juventus in scadenza di contratto. Marotta lo aveva corteggiato, ma poi non aveva trovato spazio nel monte ingaggi per portarlo a Milano e Paulo, a mercato inoltrato, era finito alla Roma.