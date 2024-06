Inter-Martinez, con Oristanio il sì del Genoa

La richiesta del Genoa

Il Genoa parte da una richiesta di 18 milioni per il portiere in scadenza nel 2025 (anche se i rossoblù hanno un’opzione per prolungare fino al 2026), l’Inter si è già spinta intorno ai 15, 13 di base più 2 di bonus. Dunque, l’intesa è vicina. I nerazzurri, per abbassare l’esborso economico iniziale, hanno proposto ai rossoblù una lista di giovani dai quali pescare una contropartita gradita. La scelta dovrebbe ricadere su Gaetano Oristanio, jolly offensivo reduce da una stagione in prestito al Cagliari dove ha collezionato 25 presenze con 2 gol. I sardi ieri hanno annunciato di non volerlo riscattare per 4 milioni (l’Inter aveva comunque un contro-riscatto per rifarlo suo) e dunque il nazionale Under 21 è pronto a essere girato al Genoa, anche se i due club dovranno trovare un accordo sulla valutazione economica sul giocatore campano. Da capire, inoltre, se l’Inter, come accaduto dodici mesi fa col Bologna per Fabbian, inserirà una recompra per mantenere una sorta di controllo su Oristanio, o lo lascerà andare. Inevitabilmente Martinez porta a Gudmundsson, valutato 35-40 milioni dal Genoa. L’operazione per il portiere potrebbe servire per aprire un canale preferenziale con i rossoblù in vista di una più complessa trattativa per il fantasista islandese, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l’attacco (prima servirà l'uscita di Arnautovic, anche se Inzaghi gradirebbe avere cinque elementi offensivi). Attenzione a quel punto a Satriano, punta uruguaiana reduce dal prestito al Brest, altro elemento gradito al Genoa.