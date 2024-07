Soulé, Roma e Leicester sorpassate: dalla Premier i 35 milioni per la Juve

La settimana decisiva

Ma, come si diceva in apertura, ecco che in scena sta per irrompere un terzo soggetto in grado di sparigliare le carte. Infatti intermediari stanno per ultimare il lavoro con l’ambizioso West Ham e portare al club bianconero la cifra oggetto del desiderio, ovvero 35 milioni. A quel punto la permanenza di Soulè in bianconero sarebbe appesa a un filo molto sottile e in ragion del mercato e di Koopmeiners verrebbe tagliato... Impossibile dire al momento se sarà dunque Londra la prossima città dell’argentino ma è ovvio che se nel giro di 24/48 ore, come pare, arriverà la super offerta del West Ham allora Roma e Leicester dovrebbero come minimo pareggiarla per restare in corsa. In ogni caso tutto fa pensare che questa settimana sarà quella decisiva per capire il destino del sudamericano.