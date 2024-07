Galeno-Conceicao e l'asse Juve-Porto: Giuntoli 'mette le ali' a Motta

Galeno-Juve: la novità sulla clausola e le reazioni dei tifosi

Dopo l'accordo con la UEFA per rientrare nei paletti del fair play finanziario il club portoghese potrebbe cedere e accordarsi con la Juve per una cifra minore a quella della clausola. Giuntoli sa come si sfrutta una situazione di questo tipo, per certi versi simile a quella che ha già portato a Torino Douglas Luiz. L'acquisto di Galeno non dispiacerebbe neanche ai tifosi, visti i numerosi commenti sui social che lo incitano a vestire la maglia bianconera. Il classe 1997 ha realizzato 16 gol e 12 assist nella passata stagione, oltre a grandi giocate da stropicciarsi gli occhi e a 26 anni è arrivato il momento di mettersi in gioco. Ma la Vecchia Signora potrebbe bussare alla porta dei lusitani anche per un altro uomo di fascia, per rifarsi totalmente il look.