Nico Gonzalez, affondo Juve: la Fiorentina lo taglia. Galeno non tramonta

Ci sono suggestioni di mercato che si rincorrono lungo tutta l’estate, si trasformano con il passare dei giorni adeguandosi alla realtà dei fatti e dei movimenti circostanti. Così, se Koopmeiners rappresenta il totem nei pensieri della coppia Giuntoli-Thiago Motta e Todibo l’obiettivo sacrificabile di fronte a un rilancio non eguagliabile per le casse bianconere, la caccia all’esterno d’attacco resta una priorità, per rifornire Vlahovic e rendere più efficace il gioco, su cui il dt della Juventus si muove su più fronti per non farsi trovare impreparato e poter così cogliere l’occasione migliore. Nel testa a testa tra l’argentino della Fiorentina Nico Gonzalez e il brasiliano del Porto Wenderson Galeno per coprire le fasce in zona offensiva della Vecchia Signora, è passato in vantaggio il viola.