Nico Gonzalez, è la settimana Juve: cosa manca per chiudere, cifre e formula

Le altre piste

E, insomma, da domani ogni giorno sarà buono per la fumata bianca e per l’arrivo dell’esterno argentino alla Continassa, in vista del debutto in campionato di lunedì 19 in casa contro il Como. E Gonzalez (per lui quadriennale a 3,6 milioni netti l’anno) garantirebbe maggiori soluzioni per il tecnico bianconero - a destra sulla fascia, ruolo che predilige, ma anche sulla sinistra e perfino accentrato accanto o alle spalle di Vlahovic - per poter variare sistema di gioco (sempre fluido eh, per carità) in corso d’opera. Thiago aspetta, Giuntoli lavora e con i suoi collaboratori valuta altre opzioni in aggiunta per gli esterni offensivi perché, in persistenza della situazione Chiesa, un solo arrivo in più non basterebbe. I candidati restano gli stessi i cui nomi si sono rincorsi in queste settimane, con qualche spiffero che riporta d’attualità pure Sancho la cui situazione con lo United sembrava invece appianata.