Pogba scalpita, precedente Chiellini? Quale futuro dopo l'addio alla Juve

Una telefonata allunga la vita recitava un celebre spot televisivo degli anni Novanta con Massimo Lopez . Nel caso di Paul Pogba potrebbe, invece, allungargli la carriera. Il Polpo, dopo la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi da parte del Tas di Losanna , scalpita e non vede l’ora di tornare in campo. Ormai manca sempre meno, visto che da marzo 2025 potrà tranquillamente tornare a calcare i palcoscenici di ogni lega calcistica. In quel periodo - e potrebbe non essere una casualità - inizia anche la stagione in MLS . Dagli Stati Uniti hanno già lanciato dei segnali per ingaggiare il Campione del Mondo 2018. Occhio alla franchigia dei Los Angeles FC , dove militano altri due protagonisti del trionfo francese in Russia: Hugo Lloris e Olivier Giroud .

E con quest’ultimo Paul ha già parlato telefonicamente per avere informazioni. In casa LAFC, infatti, ci sono parecchi centrocampisti in scadenza a fine dicembre come Ilie Sanchez, Tommy Musto, Eduard Atuesta, Erik Duenas e Lewis O’Brien. E pure tra i cosiddetti designated players - ovvero quelli non soggetti ai vincoli del salary cup, per intenderci - vanno in regime di svincolo la punta Carlos Vela e lo stesso Lloris. Tradotto: lo spazio per il colpo Pogba ci sarebbe e sotto tutti i punti di vista.

Pogba, sondaggi anche in Arabia Saudita

Nel frattempo pure dall’Arabia un paio di club hanno già sondato il terreno, ma al momento la soluzione che porta verso il calcio statunitense sembra più allettante. L’ideale da un punto di vista logistico e personale sarebbe l’Inter Miami di Messi sia per la presenza del fuoriclasse argentino sia perché Pogba ama la Florida, dove da anni trascorre le vacanze. I rosanero, però, non hanno per ora posto per il transalpino, che invece potrebbe tornare molto utile ai californiani. Quest’ultimi avrebbero ricevuto anche un endorsement da un vecchio amico di Paul.

Quel Giorgio Chiellini fresco di ritorno alla Juve come dirigente, ma fino a pochi mesi fa tesserato proprio per i Los Angeles FC dove ha chiuso la carriera agonistica e iniziato quella fuori dal rettangolo verde, ricoprendo il ruolo di collaborare tecnico all’interno dello staff di Cherundolo. Un’avventura durata pochi mesi. Troppo forte per Giorgione il richiamo della Vecchia Signora. Adesso potrebbe essere Pogba a fare il percorso inverso, volando da Torino (lavori in corso per la risoluzione del contratto) verso gli USA. Sognando la California per tornare a essere davvero a tutti gli eff etti un calciatore.

