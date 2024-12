Clamoroso Danilo, apertura al Napoli di Conte! La risposta della Juve

Il futuro di Danilo è ancora in bilico : il difensore bianconero è ormai una delle ultime scelte di Thiago Motta . E le strade con il capitano bianconero potrebbero separarsi già a gennaio. Da una parte c'è la voglia del giocatore di sentirsi protagonista altrove, visto lo scarso minutaggio a Torino, dall'altra la necessità di non perdere altri difensori dopo gli infortuni gravi di Bremer e Cabal. Giuntoli lo ha detto con chiarezza: "Faremo qualcosa dietro perché siamo contati" . Quindi un'eventuale uscita del brasiliano, obbligherebbe la società a una vera e propria rivoluzione d'inverno. E alle porte del terzino/centrale ha bussato anche il Napoli .

Danilo va da Conte? Primi contatti Napoli

E pensare che soltanto qualche mese fa era il pilastro della squadra di Allegri. Ora Danilo sta trovando molte difficoltà nel nuovo scacchiere bianconero e quando è sceso in campo ha spesso commesso errori. La società e il calciatore stanno facendo delle riflessioni, visto anche che il prossimo giugno andrà a scadenza di contratto. Dopo le indiscrezioni dalla Francia su un possibile passaggio al Marsiglia, ora è emersa un'altra possibilità in Italia: al Napoli di Antonio Conte, come riportato da Sky Sport. Giovanni Manna lo conosce bene dai tempi in cui ha lavorato alla Juventus e ha già ricevuto l'apertura da parte del capitano della Vecchia Signora. Ma non dipenderà solo da lui...