Mendes: “Antonio Silva vuole la Juve ma il Benfica ha l’ultima parola”. Su Conceicao...

A tutto Jorge Mendes . Il procuratore portoghese è in quel di Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards , che si terranno nelle prossime ore. Tra i candidati principali al premio iridato anche il suo assistito Lamine Yamal , con il giovanissimo fantasista del Barcellona fresco vincitore del Golden Boy . Intercettato da Sky Sport, Mendes non si è tirato indietro neanche su altri due assistiti: Antonio Silva , difensore del Benfica finito nel mirino della Juve , e Francisco Conceicao , in prestito dal Porto proprio ai bianconeri.

Mendes, Yamal e il rinnovo col Barcellona

Così Mendes su Yamal: “La verità è che la scorsa stagione Lamine è stato fenomenale. Per me e molti altri è stato il miglior giocatore del mondo lo scorso anno, sia con la Spagna che con il Barcellona. È un calciatore totalmente diverso rispetto a tutti gli altri: sa cosa serve per il suo futuro, è un ragazzo equilibrato e credo sia pronto per essere al top per tanti anni. Adesso sta recuperando dall’infortunio, deve avere un po’ di pazienza e tra non molto tornerà con la squadra. Se rinnoverà? Sicuramente lo farà a breve, deve continuare nel Barcellona. Non posso dirti se rinnoverà tra uno o due mesi, ma accadrà senza dubbio”.